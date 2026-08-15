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Glasba

'Sziget ni le festival. Je doživetje'

Budimpešta, 15. 08. 2026 12.22 pred 2 urama 6 min branja 2

Avtor:
Klavdija Zver
Sziget

Ste že kdaj obiskali Sziget festival? Priporočamo. Gre za enega največjih in najbolj priljubljenih poletnih festivalov v Evropi, ko Budimpešto obiščejo številni ljubitelji popularne glasbe vseh starostnih skupin. Pestra pa ni le glasbena ponudba, zanimiv je tudi spremljevalni program in aktivnosti, kot so cirkus na prostem in skok z elastiko, ki je letos še posebej navdušil pevca Lewisa Capaldija.

Festival Sziget letos praznuje 33 let. Ko so ga organizirali prvič, so ga poimenovali Diaksziget, kar pomeni študentski otok. Leta 2002 je prvič uradno potekal pod imenom Sziget, dodali pa so mu geslo 'Otok svobode'. Od začetkov do danes se je razširil tako, da se lahko zadnja leta ponaša s približno 50 različnimi odri in prizorišči po celotnem otoku Obuda, obišče pa ga lahko tudi do 95.000 ljudi na dan. Rekordni obisk so organizatorji obeležili leta 2018, ko so bili trije od sedmih dnevov razprodani, festival pa je tedaj skupaj obiskalo 565.000 ljudi.

Sziget festival vsako leto privabi več sto tisoč ljudi.
Sziget festival vsako leto privabi več sto tisoč ljudi.
FOTO: Lucija Avsec

Z izbiro glasbenih in drugih nastopajočih, promocijskih aktivnosti, ki potekajo, športnih in sprostitvenih dejavnosti, pestro kulinarično ponudbo in nasploh živahnega dogajanja do zgodnjih jutranjih ur, je postal Sziget eden najbolj priljubljenih in največjih festivalov v Evropi, obiskovalci pa prihajajo iz več kot 100 držav po svetu. Zaradi njegove bližine so med njimi vsako leto tudi številni Slovenci.

'Vrhunski program, doživetje in dostopnost'

"Sziget mi je zato všeč, ker je zelo živahno. Veliko je barv, ljudi, lučk. Res imaš občutek, da si prišel v čisto drug svet. Energija je zares dobra, glasba tudi. V resnici imaš vse, kar si želiš, na enem mestu. Res je super," nam je povedala 22-letna Ljubljančanka Lori, ki je festival v družbi prijateljic obiskala drugič. Da se res splača vrniti, je prepričana Ajda, ki je letos na festivalu šestič: "Vedno znova se vračam pravzaprav prav po ta občutek svobode. Veliko sloganov v življenju se mi zdi malo izvitih iz trte, medtem ko tukaj, se mi zdi, da človek res doživi to svobodo, ki jo oglašujejo pod geslom Otok svobode. Razbremenjen si vlog, prizorišče pa je tako veliko in ponuja toliko raznovrstnega programa, da zares najdeš nekaj zase in še sam sebe presenetiš z izbiro. Vrhunski program, doživetje in tudi logistično je precej dostopen, saj je blizu."

"Sziget 2026 je prinesel predvsem vrnitev k svoji izvorni identiteti, saj se je z novo lastniško strukturo in vrnitvijo Károlya Gerendaija ponovno okrepila ideja festivala kot svobodne, odprte in mednarodne skupnosti, k čemur so nedvomno pripomogle tudi politične spremembe na Madžarskem. Hkrati se je prostorsko in vsebinsko okrepil z odri za hip-hop, sodobni cirkus, ples, gledališče, umetnost in interdisciplinarne vsebine, nenazadnje pa tudi z različnimi kotički za hrano. Bistvo vizije 2026 je bilo združiti globalno uspešen sodobni festival z bolj raziskovalnim, skupnostnim in svobodnjaškim duhom zgodnjega Szigeta, torej ponovno narediti iz Otoka svobode mesto, v katerem glasba ni edina oziroma glavna vsebina, ampak je fokus na celotni festivalski izkušnji," pa nam je o letošnji ediciji povedal festivalski predstavnik za stike z javnostmi za Slovenijo, Jaša Bužinel, ki je razkril, da so z obiskom letos zadovoljni, čeprav končnih številk še ni, saj se festival še ni zaključil.

Od popa, rocka do elektronske glasbe

Organizatorji so letos poskrbeli za žanrsko zares pisan program, tako so na svoj račun že prvi dan prišli ljubitelji pop glasbe z zvezdnico Zaro Larsson in mladim pevcem Sombrjem, ki si že uspešno utira pot med velikane svetovnega kova. Pred njima so občinstvo na glavnem odru ogrevali odlični Bad Nerves in Wolf Alice. Za grammyja nominirani dvojec Twenty One Pilots je na oder stopil drugi dan, še prej pa so nastopili festivalski povratniki Biffy Clyro. Tretji dan je občinstvo z navdušenjem pričakovalo pevca Lewisa Capaldija, ki se je po dveh letih premora vrnil na koncertne odre. Navdušeni pa niso bili le njegovi oboževalci; festivalsko dogajanje je prepričalo tudi Škota, ki je z glavnega odra opazoval skok z elastiko, adrenalinsko doživetje, ki poteka ves čas festivala v njegovi neposredni bližini. "Še eden, ki bo skočil z elastiko! Ne skoči! Ne naredi tega! To je že drugi. Že gre. To je noro! Res bi bilo nerodno, če bi prišel gor in bi si premislil," je ob opazovanju skoka pripovedoval zbranim.

Za njim je na oder kot vilinka v rdeči obleki, ki je valovala okoli, stopila Florence Welch, zvezdnica zasedbe Florence + The Machine. S svojim vokalom in pojavo ni razočarala, občinstvo pa je posebej uživalo ob uspešnicah, kot so Everybody Scream, You Got the Love, Hunger in Dog Days Are Over, pred izvedbo katere je zbrane prosila, naj odložijo telefone in zgolj uživajo v trenutku. Na svoj račun so prišli predzadnji dan festivala ljubitelji hard rock glasbe z vrhuncem večera, za katerega so poskrbeli Britanci Bring Me the Horizon. S svojim šovom, kjer ni manjkalo ognja, konfetov, dima in impresivnih vizualizacij, ter odrsko scenografijo, so pritegnili tudi tiste, ki običajno ne zahajajo na koncerte te glasbene zvrsti, organizatorji pa so tako znova dokazali, da takšen festival združuje, obiskovalci pa so odprtih glav in misli. Pred njimi sta na glavnem odru stala še Skepta in Sigrid, britanski raper ter norveška pop pevka.

Festival pa že leta slovi tudi po svojem impresivnem seznamu izvajalcev elektronske glasbe, ki na odrih širom prizorišča vztrajajo najdlje, kar pomeni do ranega jutra.

Zakaj obiskati Sziget?

Glasbeni festivali so v zadnjih letih postali priljubljena oblika preživljanja počitnic oziroma dopusta. Na enem mestu ponujajo nepozabno glasbeno izkušnjo, kjer lahko v nekaj dneh ujamemo več izvajalcev in uživamo tako v njihovih uspešnicah kot novejši glasbi, ki jo običajno izvajajo na turnejah ob predstavitvah albumov. Hkrati so postali doživetje, saj so 'svet v malem'. Na istem kraju se vsak dan zbirajo ljudje s podobnimi željami in miselnostjo, združi pa jih skupna izkušnja, zato se tam spletejo prijateljstva in poznanstva.

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Sziget ponuja vse to in še več. Mladoporočenca Barbara in Pavel, ki živita v Ljubljani, sta ljubitelja glasbenih festivalov, v Budimpešto pa ju je zvabila skupina Parcels. "Ko je eden najinih ljubših bendov objavil, da bo eden od njihovih treh koncertov to poletje v Evropi na Szigetu, sva se odločila, da prvič prideva pogledat! Na festivalih sva že bila, vendar še nikoli na nečem tako ogromnem, kot je Sziget. Kljub resnično veliki površini festivala in ogromnem številu odrov, je za vse res odlično poskrbljeno. Ob res dobro izbranih izvajalcih se dogaja cel kup dodatnih stvari: bungee, zipline, gledališče, cirkus, pop-upi uličnih umetnikov ... Fino je, da so pripravljeni na množico in lahko v teh vročih dneh najdeš veliko sence, brezplačno napolniš flaško z vodo ali mobilni telefon, lahko celo dobiš suhi šampon za urejeno pričesko," sta navdušena.

Podobno razmišljata Nina in Aljaž: "Sziget naju je res navdušil. Prišla sva samo za en dan, ampak sva v tem času uspela dobiti občutek, kako velik in raznolik je ta festival. Od glasbe za vse okuse in dobre energije do samega vzdušja med ljudmi. Dan je minil veliko prehitro, zato bi se v prihodnje zagotovo vrnila za več dni, da bi lahko doživela še več od festivalskega dogajanja!"

Če še niste prepričani in se še vedno sprašujete, zakaj torej na Sziget, Bužinel odgovarja: "Predvsem zaradi celotne festivalske izkušnje, ki je res enkratna, saj ponuja praktično vse oblike umetniškega izražanja. V kolikor bivaš na festivalskem prizorišču na otoku, se v času festivala resnično znajdeš v nekakšni utopiji v objemu reke Donave, kjer izgine zunanji svet. Z vidika slovenskih obiskovalcev je Sziget odlična vstopna točka v svet velikih festivalov, saj je zelo dostopen tudi z javnimi prevozi, kar posebej spodbujamo, vsebinsko privlačen in varen tudi za mlajše obiskovalce. Pomembno je izpostaviti, da je največji fokus prav na skupini 18-25 let, seveda pa je zastopanost obiskovalcev sicer precej medgeneracijska. Zelo primeren pa je tudi za družine in gibalno ovirane osebe, saj je festival prilagojen njihovim potrebam."

sziget festival glasba budimpešta lewis capaldi florence and the machine bring me the horizon

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KOMENTARJI2

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300 let do specialista
15. 08. 2026 14.59
Prav družinsko, ko sem zagledal tri kajle v roza fit-outu, peljem vse tri otroke naslednje leto, da spoznajo "vrednote"!!! Hvala za nasvet.
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+1
1 0
FIRBCA
15. 08. 2026 14.12
sam da ni kakor evrosong hehehe
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0 0
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