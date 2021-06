T-Pain o Usherjevih besedah: To je bil trenutek, ko sem zapadel v depresijo

Glasbenik T-Pain je pred kratkim v dokumentarni seriji razkril, da je kar štiri leta trpel za depresijo. V dokumentarcu je dejal, da je šele pozneje ugotovil, da so njegovo depresijo povzročile besede glasbenika Usherja, s katerim sta bila dobra prijatelja. Usher je T-Painu nekoč dejal, da je prav T-Pain tisti, ki je zaj***l glasbo za prave glasbenike.

T-Pain je nastopil v dokumentarni seriji z naslovom This Is Pop, ki razkriva zgodbe iz zakulisja nastajanja popularne glasbe. Govoril je o svoji glasbi, razkril pa je tudi, da se je štiri leta spopadal z depresijo, za to pa naj bi bile krive besede njegovega stanovskega kolega in prijatelja Usherja.

icon-expand T-Pain FOTO: Profimedia

Leta 2013, ko sta Usher in T-Pain z letalom skupaj odpotovala na podelitev nagrad BET, se je po T-Painovih besedah zgodil prelomni dogodek. Raperja je prišla zbudit stevardesa, ki mu je sporočila, da se Usher želi z njim pogovoriti v zadnjem delu letala. Tam naj bi ga začel kritizirati, ker prevečkrat uporablja matrice, ki so vnaprej posnete in nastavljene.

"Vstal sem in se odpravil v zadnji del letala. Tam sem ga vprašal 'Kako kaj?', nato pa sva izmenjala nekaj besed, nič takega," je dejal T-Pain. "Takrat je on začel 'Rad bi ti nekaj povedal', jaz pa sem ga vprašal 'Kaj se dogaja?'. Zvenel je zelo zaskrbljen. Rekel mi je 'Stari, ti si tisti, ki je nekako zje**l glasbo'. Nisem razumel, kaj bi mi rad povedal, Usher je bil moj prijatelj. On pa je dejal 'Ne, stari, res si uničil glasbo za prave pevce'," je v dokumentarcu razkril T-Pain. "Na tisti točki ga dobesedno nisem več mogel poslušati. Ima prav? Sem res za***al? Sem uničil glasbo? To je trenutek – mislim, da se tega dolgo nisem niti zavedal – da je bil to trenutek, ko sem za štiri leta zapadel v depresijo," je še dejal T-Pain.

Za glasbenikom je nekaj zelo težkih preizkušenj v zadnjih letih, vključno z izgubo nečakinje in zelo slabo prodajo vstopnic, ki ji je sledila odpoved turneje. Lani je odkupil neko spletno stran, preko katere sedaj prodaja svoj promocijski material. V dokumentarni seriji so sodelovali še Shania Twain, Boyz II Men, Chuck D, Brandi Carlile, Neko Case in ABBA.