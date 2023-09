Ta vikend v znamenju Maje Založnik: Besedilo mi je pisano na kožo

Dokaz, da je bilo poletje zanjo delovno, je nova pesem z naslovom Ta vikend Maje Založnik. Nastala je ob morju, govori pa o posebni povezanosti med žensko in moškim, o njuni električni energiji, prvinski privlačnosti, spontanosti in poželenju. Je vroča, spevna in nalezljiva, odlična za zadnje poletne dni, kot še pravi pevka, pa ji je besedilo preprosto pisano na kožo in jo spominja nanjo in njenega partnerja Marka.

Maja Založnik je imela delovno poletje, rezultat pa je nova pesem, ki nosi naslov Ta vikend. "Pesem je nastala ob morju in govori o posebni povezanosti med žensko in moškim, o njuni električni energiji, prvinski privlačnosti, spontanosti in poželenju," je o za 24ur.com povedala pevka in dodala, da je to občutek, ko se stvari preprosto zgodijo in med partnerjema brez zadržkov steče energija. "Je spevna, plesna in nalezljiva," je prepričana Maja, ki v pesmi tokrat pokaže tudi svojo svojo drugo vokalno plat in povsem novo barvo glasu.

icon-expand Maja Založnik je predstavila novo pesem z naslovom Ta vikend. FOTO: Agencija Ekskluzivno

Slovenska glasbenica je med drugim priznala, da ji je besedilo nove pesmi preprosto pisano na kožo. "Takoj ko sem dobila besedilo od svoje tekstopiske Kaly, sem se v živo spomnila najinih začetkov z mojim Markom in sem obudila vsa ta čustva in emocije. Res me dobro pozna in besedilo mi je res pisano na kožo," je zaupala pevka, ki poudarja, da je pesem zelo pozitivna in energična s pridihom morja ter ljubezni.

icon-expand Želeli smo ujeti utrip poletne romance, je videospot opisala Maja. FOTO: Agencija Ekskluzivno

Vse opisano pa je Maja želela ujeti tudi v videospotu. "V zgodbi videospota se naša glavna igralka Anka utaplja, lovi jo celo morski pes, a na koncu jo reši princ Boris s plaže," je o zabavni videopodobi pesmi Ta vikend razkrila in dodala: "Želeli smo ujeti utrip poletne romance, poletno, igrivo vzdušje, ki opisuje tudi mene." Pesem je nastala v sodelovanju s Sashem Kuzmo, Sergiom Galoyanom, Joergom Kohringo in Kaly Kolonič.

icon-expand Maja je pred kratkim upihnila 40 svečk na torti, letos pa praznuje tudi 10 let glasbenega ustvarjanja. FOTO: Agencija Ekskluzivno