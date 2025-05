Tabu z novim albumom Bonbon: Prvič smo ga ustvarili popolnoma sami

Izšel je Tabujev Bonbon. Lično in pregledno zapakirane ter natančno odmerjene mikrodoze glasbenih vitaminov, sladkorjev in antidepresivov, pa tudi pomirjeval, odvajal in uspaval. "Nekaj za vsakogar, za vsako situacijo in ob vsakem vremenu." Tako o svojem novem singlu in istoimenskem, že sedmem studijskem albumu Bonbon pravi skupina. In tudi video zato barven, zabaven.