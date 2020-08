Akustični koncerti so postali stalnica trenutne glasbene scene in tako je bilo tudi v Ormožu, kjer je na OFAK festivalu zaigrala skupina Tabu. Po eni strani to ustvari neko intimo, po drugi strani bi pa na odru radi noreli, pravijo. Malce so žalostni, saj pod odrom ni več množice ljudi, prav tako ne objemov in poljubov.