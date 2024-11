Tadei po nastopu na odru Talentov z novo avtorsko pesmijo: Šov mi je dal zagon

Tadej Šefer Janc, ki ustvarja pod umetniškim imenom Tadei, že od nekdaj živi za glasbo. Nedavno pa se je odločil za nov izziv v življenju in se podal na oder, ki ga do sedaj še ni spoznal. Preizkusil se je v šovu Slovenija ima talent, ki mu je dal nov zagon za ustvarjanje in tako je nastala njegova nova avtorska pesem z naslovom Na poti do cilja.

Tadej Šefer Janc je z glasbo povezan že od nekdaj in življenjske izkušnje so navdih za vedno nove pesmi, ki nastajajo izpod strun njegove kitare. Pevec z umetniškim imenom Tadei je sicer vajen nastopov na raznoraznih odrih, a na takšnem, na kakršnem se je preizkusil nedavno, še ni stal. Odločil se je namreč za nastop na avdicijski oddaji šova Slovenija ima talent.

Tadei se je preizskusil na odru šova Slovenija ima talent.

Da je priljubljen šov, ki letos obeležuje že deseto sezono, odskočna deska za številne talente, ki čakajo na svojo priložnost, da zasijejo, so dokazali že mnogi. Čeprav njegovega nastopa v oddaji nismo videli, pa je bila tudi za Tadeja izkušnja navdih. "Šov mi je dal zagon za izvor besedila moje nove pesmi, saj sem prvič nastopil na takšnem odru. V novi pesmi opisujem izkušnjo o svojem nastopu v avdicijski oddaji Slovenija ima talent, prav zdaj pa jo izdajam, ker so avdicijske oddaje že zaključene," je za 24ur.com zaupal pevec.

Izkušnja iz šova je bila za Tadeia navdih za novo pesem.

Mladi glasbenik je brez dvoma dokazal, da ima talent, a kljub temu bi o ponovnem nastopu na našem odru moral premisliti. "Moral bi premisliti, če je ta oder pravi za moje izražanje. Ustvarjal bom še naprej, kar so mi s svojimi komentarji na avdiciji sporočili tudi žiranti, in videli bomo, kam me bo pot še pripeljala, o čem bom prepeval v naslednji pesmi," je povedal Tadej, ki se trenutno ukvarja s svojo novo avtorsko pesmijo.

Njegova druga avtorska pesem nosi pomenljiv naslov Na poti do cilja.

Omenjena pesem nosi naslov Na poti do cilja, pevec pa pravi, da ga je pri njenem ustvarjanju vodil kantavtorski pristop glasbenega izražanja. "Gre za bolj moderno izražen singer-songwriter koncept, ki mi je tudi najbolj pisan na kožo, saj se lahko izrazim tako, kot se najbolje znam, in kot se želim. Moje orodje pri tem sta moj glas in kitara. Najraje v besedilih opisujem življenjske stvari in izhajam iz situacij, ki so se mi prigodile oziroma se dogajajo, ker se mi zdi to najbolj pristno. Ko imam besedilo, se odločim še o glasbeni spremljavi," je zaupal pevec.

Tadej je samouk, občutke, ki jih je strnil v pesmi, pa včasih prav zato še močneje občuti. "Na čase jih lahko čutim še nekoliko močneje, kot če bi lovil vsak ton zelo natančno in strukturirano. Pesem bo tako ali tako ostala v trenutku in času, ki se je zgodil, zato se mi je zdelo vredno, da to prelijem tudi na papir, ker sem se iz izkušnje tudi veliko naučil. Menim, da je zmagovalec tisti, ki iz izkušnje največ odnese in ravno to mi je dalo tudi zagon, da napišem novo pesem, ki je ob izidu prejela najboljši odziv do sedaj," je veselo povedal.