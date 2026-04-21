Glasba

Tadei z novo pesmijo: Najtežje je prepričati prijatelje

Ljubljana, 21. 04. 2026 10.39 pred 7 dnevi 3 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
TADEI

To je pesem, ki kliče po poletju, morju in preživljanju trenutkov na obali, je svojo novo pesem These days komentiral Tadei. Mladi glasbenik, ki se je preizkusil tudi na odru šova Slovenija ima talent, je prepričan, da je poletje letni čas, ki ustvari lepe trenutke, ki jih zapišemo v paru, s prijatelji ali družino, in jih hranimo v svojem spominu - doživetja torej.

Tadei je velik ljubitelj poletja in svojo ljubezen do tega letnega časa, morja in vročih temperatur, predvsem pa brezskrbnega dopustovanja s prijatelji, je združil v novo pesem z naslovom These Days. To je glasbenikova že tretja pesem, obenem pa je zanjo znova posnel tudi videospot, v katerem so se mu pridružili prijatelji.

TADEI predstavlja novo pesem z naslovom These Days.
FOTO: Arhiv izvajalca

Pesem govori o trenutkih s prijatelji, družino in lepih spominih. Kako si dobil navdih za pesem?

Da, tako je. Iskreno, sem navdih za pesem dobil po več zaporednih nastopih v mednarodnem okolju v poletnem času, kjer sem nastopal v akustičnem duetu v avtokampu s kopališčem, preprosto večkrat na mesec, v dvournem programu s kitaro in vokalom. Tam sem bil večinoma deležen občinstva iz tujine (dopustniki), zato sva s kolegom nastop prilagodila tako, da sva imela na seznamu več angleških pesmi, da so naju poslušalci bolje razumeli.

Pesem je tokrat v angleščini. Zakaj?

Kot omenjeno, se mi je zdelo zabavno, da bi imel svojo pesem v jeziku, ki bi ga razumeli tudi tuji gostje, ker je bilo v tistem obdobju kar nekaj nastopov pred poslušalci, ki niso razumeli slovensko. Motivacija je bila v tem, da si pridobiš kredibilnost in nisi nastopajoči, ki preigrava zgolj priredbe, čeprav je teh v programu še vedno večina, in da bi se predstavil s pesmijo, ki jo razume širša množica, vključno s slovensko govorečimi. Logično, da mi je slovenščina najbližje in bo najverjetneje prevladovala v bodočih delih.

Posnel si tudi videospot, v katerem vidimo trenutke s tvojimi prijatelji na jadranju. Kdo je dal idejo za takšen spot in kako naporno je bilo snemanje? Predvidevam, da si združil prijetno s koristnim in pesem posnel na dopustu.

Tako je, ideja je bila moja, da izkoristimo prijetno s koristnim. Glede na to, da sem studijsko že imel posneto to skladbo, se mi je ob načrtovanju dopusta na jadrnici, kjer je bil udeležen tudi videoproducent, ki mi je do sedaj naredil vse videospote Žiga Kalan, pojavila ideja, da bi lepe izseke posnetkov lahko združili v video, ki sovpada z besedilom. Preživeli smo krasen teden na jadrnici, posnetki pa so nastajali spontano brez pretiranega stresa, v duhu dobrega razpoloženja in zabave.

Kako težko je bilo prijatelje prepričati za sodelovanje v spotu? Imaš kakšno zabavno anekdoto?

To je bil najtežji del. Vsak pomisli, da je na dopustu, in kaj za vraga boš sedaj ti dokumentiral in snemal. Po kratkem pogovoru so seveda pristali na to, da noben od njih ne bo v glavni vlogi in da se bodo uporabili le kratki in najboljši posnetki, torej na stransko vlogo. Zabavna anekdota je predvsem ta, da smo na obali pozabili kitaro, ki je bila tudi načrtovana za del videospota, tako da posnetkov s kitaro sedaj v videospotu ni. Ob prevzemu jadrnice je bil zelo močan veter, in ko smo se natovorili, smo se bolj kot s prtljago ukvarjali s tem, da bomo varno izpluli na morje, naslednji dan, ko smo že globoko zajadrali na morje, pa se je nekdo spomnil "kje imamo pa kitaro", le-ta pa je cel teden ostala na parkirišču v avtu. Še dobro, da živimo v digitalni dobi, da smo si zabavo priredili z brezžičnim zvočnikom.

Spot je zelo poleten. Zakaj si se odločil, da pesem izdaš ravno sedaj? Si drugače ljubitelj poletja?

Nisem se preveč obremenjeval s tem, kdaj bi pesem izdal, je pa res, da mi marsikdo reče, da, ko pogleda ta videospot, da bi šel kar na morje. Zelo imam rad poletje in daljše dneve, najlepše pa mi je preživljanje poletnih večerov ob sončnih zahodih, najsi bo ob morju ali v hribih. Če imam sedaj že eno poletno iz morja, in glede na to, da veliko hodim tudi v hribe, že razmišljam, da z ekipo naredimo še eno hribovsko.

tadei These days glasba pesem poletje dopust prijatelji
