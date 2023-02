Taja nam za dobro razpoloženje namenja mični disco Za trenutek

Zdaj že tradicionalno pomlad prva in najbolj zavzeto naznani Taja. Mariborska avtorica in pevka nadaljuje v smeri, ki zdrami in obenem navdahne, verjamem, vsakogar. Za trenutek je pristno pretočen disco-house-pop song. Sproščujoča dramatičnost, ki vodi Tajin svež groove, sovpada z modo ali s trendom, ki ji veljavo na sceni zdaj že kar stalno ohranjajo Calvin Harris, SG Lewis in še mnogi podobni. Kot dodaten dokaz Tajini izrazni univerzalnosti pa bi še zlasti izpostavil njeno premišljeno nizko vokalno lego. Namreč prav ta poskrbi, da Za trenutek ostane resen, prizemljen in pripovedno zelo blagodejen.

Ocena: 5

SKYLAR - Hair Tie