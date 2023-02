Taja predstavlja novo plesno skladbo: Prepusti se in preprosto uživaj

Pevka Taja se tokrat kljub še vedno nekoliko hladnejšim dnevom predstavlja z novo plesno skladbo Za trenutek. Kot pravi glasbenica, želi poslušalce popeljati v nekoliko bolj pomladne vzdušje, s pesmijo pa sporoča, da naj se ljudje prepustijo in preprosto uživajo. Taja, ki se je slovenski javnosti predstavila tudi s skupino Jazz Ladies, je v pesmi spregovorila o pomenu ljubezni do sebe in vseh živih bitij, o čemer je pela že v pesmih Sledim sebi, Na novo in Živeti tako.

"Običajno se pozimi najbolje izrazim z balado, tokrat pa sem želela sredi zime ponuditi svojim poslušalcem en pomladni feeling," je o novi pesmi z naslovom Ta trenutek spregovorila Taja. Svoje pozitivno sporočilo tako ponovno predaja v obliki plesne pop skladbe v mešanici žanrov, v katerih se najbolje počuti. S pesmijo želi oboževalcem sporočiti, da je potrebno užiti dani trenutek in v sebi prebuditi življenje. "Prebuditi vse tisto, kar morda v nas še spi, vse sanje in skrite želje. Pomembno je le to, da nas na tej poti odkrivanja vodita ljubezen in svetloba," je namreč prepričana.

icon-expand Taja Božič FOTO: David Bole

Za novo pesem je posnela tudi videospot. "Snemali smo v prekrasnem ambientu prenovljenega mariborskega hotela pod vznožjem Pohorja. Režiral ga je David Bole, s katerim sva se spoznala na oddaji Slovenija ima talent, ki sem se je udeležila kot članica zasedbe JazzLadies," je razkrila glasbenica, ki je znana po tem, da v pesmih opisuje pomen ljubezni do sebe in vseh živih bitij. Temu je sledila že pri pesmih Sledim sebi, Na novo in Živeti tako. "Za trenutek si dovolimo, da se v nas prebudi vsak delček našega bitja, vse, kar si želi zaživeti in še bolj ljubiti. Samo v polnosti trenutka lahko res izkusimo življenje v polnosti, kar koli že počnemo: plešemo, ljubimo, kuhamo ..." je povedala.

icon-expand Taja Božič FOTO: David Bole

Kljub še vedno zimskim temperaturam je bilo na snemanju po besedah glasbenice precej vroče. "Pošteno smo se spotili pri snemanju kadrov na bazenskem kompleksu, kjer bila temperatura kar precej visoka. Ni bilo druge možnosti, kakor odvreči zimska oblačila in jih zamenjati za kopalke. Voda pa je ponudila ravno pravšnjo osvežitev," je razkrila. Besedilo za pesem je pevka spisala sama, za glasbeni del pa sta poskrbela producenta Kevin Koradin in Clifford Goilo, s katerima je v preteklosti že uspešno sodelovala.