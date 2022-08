Taja: Vsak doseže svoj cilj ob svojem času

Taja Božič – Taja je štajerska glasbenica, ki se s svojimi skladbami redno uvršča na lestvice največkrat predvajanih slovenskih skladb. Med njene večje uspehe lahko štejemo Sledim sebi in Poglej me , prav tako uspešna pa je bila tudi pesem S tabo .

Gre za nadaljevanje lanskoletne 'Sledim sebi'. Muzikalno zveni še bolj elektronsko, vsebinsko pa gre še bolj v globine, razloži Taja in doda, da nas z njo vabi, da sledimo svojemu tempu, svojemu ritmu in v njem uživamo. Ljudje nam zelo radi vsiljujejo svoje ideje, svoje ritme, po katerih bi naj 'plesali' in dosegali (njihove) cilje, če se lahko tako izrazim. A pozabljajo, da kar je dobro zanje, morda ni dobro tudi za druge. Vsak doseže svoj cilj ob svojem času, pri tem pa prehodi zanj pomembno pot. In kot pravim v pesmi 'Ko pot je prava, ni važen le cilj' ... treba je znati tudi uživati v danem trenutku. 'Čutim ritem' je tako zame nekakšna oda čutenja svojega notranjega ritma. Vabi te, da prisluhneš ritmu srca, se mu prepustiš in brez ovir uživaš v trenutku ... uživaš v svojem 'flowu'.