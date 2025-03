Tajči o vrhuncu slave in odhodu v ZDA: Nisem želela ostati lutka

"Niti slučajno nisem bila favorit za zmago. Vedela sem, da se podajam v to brez možnosti, da bi zmagala. Tja so me poslali kot najšibkejšega konkurenta Massimu, za katerega se je pričakovalo, da bo zmagal," se je Jugovizije v Zadru leta 1990 spominjala hrvaška pevka Tatjana Matejaš Cameron - Tajči. Na tekmovanje je prišla kot zadnja violina in nato nepričakovano zmagala. "Tam sem bila res samo iz srca. V glavi nisem imela nič drugega, kot le to, da odpojem pesem s srcem in se vsi dobro zabavamo." Da je bilo že med nastopom čustiti intenzivno energijo s strani občinstva in da je pevka med preštevanjem točk pomislila, da njeno srce tega ne bo preneslo: "Ali je človeško srce zmožno prenesti tolikšno ljubezen, veselje in energijo. Res sem mislila, da mi bo srce preprosto počilo in se razletelo na tisoče delcev."

Vrhunec kariere je tako doživela Tajči pri svojih devetnajstih. V očeh Jugoslavije nasmejano plavolaso dekle v oranžni obleki in s posebno energijo na odru - Marilyn Monroe na prostorih nekdanje Jugoslavije, za tem obzidjem pa? "Ko imaš devetnajst let, se spreminjaš, rasteš, si širiš obzorja... In ravno takrat se je meni zgodila slava, na katero nikakor nisem bila pripravljena," nam je med pogovorom zaupala 54-letna pevka. Na njeno slavo ni bil takrat pripravljen tudi nihče od njenih bližnjih in prijateljev. "Nikogar ni bilo, ki bi mi rekel, kaj naj v tisti situaciji naredim ali rečem, kako naj se obnašam. Bala sem se, da me občinstvo ne bo sprejelo, če ne bom vedno nasmejana, urejena in bom kdaj zlomljena in šibka. Me bodo še vedno imeli radi?"