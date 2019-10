Šifrer tako 'na trnih', da je postal Andrejalin?

"Zmage in porazi, ljudi nasmejat sem uspel, navdušil, druge prizadel, ljubil, zapuščal in norel, okusil – slavo in pekel!" je novemu koncertnemu albumu ob bok zapisal 67-letni Andrej Šifrer, ki je tako dodal še zadnji kamenček v mozaik praznovanja 40-letnice svojega prvega albuma Moj žulj.

19. marca letos sta se legendarnemu Šifkotu na odru posebej ob tej priložnosti pridružila tudi sodelavec na prvih treh ploščah Dave Cookein violinist Bill Thorpe, ki sta oba sodelovala tudi pri Mojem žulju. Večer so popestrili še domači rockerji, ki jih tokrat na plošči ni, saj so svoje posnetke prispevali že na plošči Moj žulj 40 let, z izjemo pevke Tine Marinšek, ki ima na albumu z Andrejem izvedbo skladbe Taki ljudje.

"Do zgoščenke je prišlo, ker smo preposlušali posnetke, ki so šli še skozi roke Martina Žvelca, in dojeli, da imamo v rokah perfekten koncertni album, ki ga praktično še nimam. Sploh pa ne iz Cankarjevega doma. Posebnost je zagotovo ta, da smo se po štiridesetih letih uspeli zbrati originalni člani, Dave, Bill, Martin in jaz, ki smo snemali prvo ploščo, za kar prej ni bilo priložnosti,"nam je hitel razlagati Šifko, ki je malce spremenil videz in po novem goji nekajdnevno brado.