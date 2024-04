Talia o novi pesmi: Barve lahko vidimo tudi v najtemnejših trenutkih

Pevka je do sedaj izdala že štiri pesmi, Na drugi strani je torej njena peta, ves čas ustvarjanja pa sledi načelu, da se vse zgodi z razlogom. "Pri ustvarjanju se prepustim toku svoje glasbene poti in sledim občutkom v glasbi. Moj cilj je, da v tem, kar počnem, vsakič tudi izjemno uživam," je še dejala in zaupala, da je pri zadnji pesmi sodelovala s priznanimi glasbenimi imeni. Besedilo je napisal Tomislav Jovanović – Tokac, za glasbo in aranžma pa so poskrbeli Bort Ross (Borut Antončič), Primož Hudoklin in tudi pevka sama. Spremljevalne vokale sta odpela Tokac in Bort, kitare je odigral Primož Hudoklin, bas kitaro Dejan Hudoklin, za bobne in tolkala je sedel Pavel Čebašek.