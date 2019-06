Tanja Ribič žaluje za očetom: Odšel je v mirnejši svet

Tanja Ribič je na svojih družbenih omrežjih delila fotografijo svojega očeta Eduarda in zapisala, da se je poslovil v svojem 90. letu, igralka pa se mu je poklonila z zapisom: "Eduard Ribič, 28. 12. 1929–4. 6. 2019. Oči, mož, dedi, tast, večni upornik, nekdanji partizan, motorist, veliki ljubitelj živali in večni otrok je včeraj odšel v mirnejši svet ..."

Eduard oziroma Edi, kot so mu rekli najbližji, je zadnjih nekaj let živel v domu upokojencev. Njegova žena Jožica se mu je tam pridružila v zadnjem letu, hčerka Tanja pa ju je velikokrat obiskala in občasno objavila tudi kakšno družinsko fotografijo. Pred dobrim letom je objavila fotografijo s staršema in dopisala: "Srečen dan očetov! Jaz, moja ljubeča mami in legenda Edi. Mi mu rečemo kar robocop, glede na to, kaj vse je preživel od partizanov dalje ..."

Zdi se, da je bil ravno oče tisti, po katerem je Tanja podedovala ljubezen do živali. Tanja ima namreč doma kar nekaj posvojenčkov – tako psov kot tudi mačkov.