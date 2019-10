Tanja Žagar s pesmijo združila sotekmovalce iz šova Zvezde plešejo

K snemanju novega videospota Tanje Žagar za pesem Pleši z mano zdaj je poleg Igorja Mikića , ki je pesmi dodal svoj raparski vložek, povabila tudi vse ostale svoje plesne prijatelje, s katerimi so v šovu Zvezde plešejo skupaj plesali. Ti so se njenemu povabilu z veseljem odzvali in tako je nastala zanimiva in zabavna glasbeno-plesna zgodba za novo pesem.

Zgodba videospota, ki ga je režiral mladi režiser Žiga Gjuro je umeščena v namišljeno medijsko hišo do katere prispe alarmantna novica o nenavadni virusni okužbi, ki se širi po vsem svetu od vzhoda proti zahodu. Tanja in njeni plesni kolegi se v spotu pojavijo v različnih vlogah, Boris Kopitar in Tinkara Fortuna kot voditelja informativnega programa, Špela Grošelj in Gregor Kirsch kot voditelja kuharske oddaje, Jana Koteska kot vremenarka, Klara Lorger kot frizerka, Franko Bajc , kot snemalec, Arnej Ivkovič kot režiser, Tanja Žagar kot voditeljica zabavne oddaje, Bojan Mord kot tolmač in Miha Zupan kot lučkar. Vsem akterjem pa je skupno to, da jih Tanja preko dotika "okuži" z glasbeno-plesnim virusom, ki ji ga je iz Japonske prinesel Igor Mikič. Ta se skozi pesem prenese prav na vsakogar.

"Arnej lahko v zraku z mano počne skoraj vse!"

Tanja je za 24ur.com povedala, da so na snemanju imeli izjemno veselo in sproščeno vzdušje ter da so bili prav vsi tekmovalci tretje sezone šova Zvezde plešejo navdušeni nad idejo, da se ponovno srečajo in zaplešejo. "Kljub številčni ekipi je vse potekalo brez zapletov in brez kakršnegakoli stresa. Pravzaprav sem edini stres doživela jaz čisto ob koncu snemanja, ko nisem našla plesnega globusa, za katerega me je režiser prosil, da ga prinesem s seboj. Skrila mi ga je namreč moja plesna prijateljica Jana Koteska, ki je bila tisti dan polna ’štoserskega’ navdiha in odločena, da si me privošči. In res ji je odlično uspelo. Seveda pa že od tega dogodke kujem načrt, kako ji bom vrnila! (smeh)"

V spotu je Tanja, zmagovalka tretje sezone šova Zvezde plešejo, zaplesala s soplesalcem Arnejem Ivkovičem in ponovno obudila spomine na številčne lifte, ki sta jih izvedla med sezono. Izbrala sta lift, kjer Tanja na Arnejevi rami 'leti' nad njim."Na snemanju sem spet zelo uživala tudi v nekaterih liftih, ki sva jih z Arnejem izvedla, saj mu po vseh teh treningih in nastopih, ki sva jih v šovu Zvezde plešejo imela, zdaj res že popolnoma zaupam in pustim, da dela z mano v zraku skoraj vse kar hoče! (smeh)"