Tanja Žagar v novem videospotu zaplesala z Arnejem Ivkovičem

Tanja Žagar vam predstavlja novi videospot za pesem z naslovom Rada sem tvoja, ki ga režiral Žiga Gjuro. Po pesmihPleši z mano zdaj,Pet do polnočiin Moj roman, je tako to Tanjin četrti singel iz prihajajoče plošče. Ker je pesem Rada sem tvoja izpovedno romantična, pri izbiri lokacije za snemanje ni bilo nobenega dvoma. Posnela ga je na najbolj romantični točki Ljubljane in sicer na Ljubljanskem gradu, ki že od nekdaj privablja zaljubljence. Tako je nastal edinstven glasbeno-vizualen izdelek, ki je tudi v svetovnem glasbenem svetu redkost. Spot, ki zgodbo pripoveduje le skozi ples, je namreč posnet v tako imenovanem 'onetake' načinu, torej ves čas gledamo zgolj in samo en kader. Tovrsten način snemanja je tako za akterje, kot tudi za režijo poseben izziv, saj je potrebna popolna usklajenost in brezhibna izraznost. Idejo za plesen videospot pa je Tanja dobila potem, ko si je še enkrat ogledala tretjo sezono šova Zvezde plešejo, v kateri je osvojila plesni globus s svojim soplesalcem Arnejem Ivkovičem.