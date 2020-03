Tarapana Band s čutno balado napoveduje svoj prvenec

"Moje milo je čutna balada izza katere stojita znana producenta Dušan Bačić in Bojan Dragojević. Ko sem prvič slišal pesem, sem že po prvih taktih naježil in komaj čakal, da pesem ugleda luč sveta," pove Frano , pevec Tarapane.

Tarapana Band , ki trenutno velja za enega najpopularnejših mladih skupin pri nas, se predstavlja s singlom Moje milo. Z novo pesmijo so fantje tudi zaokrožili svoj prvi album, ki je ime dobil po hitu Ja sam na te ponosan, duetu z Matom Bulićem . Ta je zasedbo Tarapana povabil na veliko turnejo po hrvaških arenah Spaladium Split in Gradski vrt Osijek, pred nastopom v zagrebški Ciboni pa so se odločili presenetiti svojo številno publiko z novim videospotom.

Videospot v režiji Roka Mavra, ki v skupini predstavlja slovensko četrtino in je tudi basist Tarapane, so snemali v mediteranskem vzdušju na čudovitih lokacijah Črne gore. "Trudil sem se dobiti emocijo, ki jo nosi pesem in prenesti sporočilo, ki nas ne bo pustilo ravnodušnih," pove Rok. No Roku je pomagal tudi Fran, ki se je v pesem zelo vživel: "Moram priznati, da so mi med snemanjem zadnjega kadra privrele na plano solze. Jaz sem bil presenečen, Rok pa navdušen nad kadrom, nam je zaupal Frano. Vsak, ki je že bil zaljubljen v življenju, ko bo poslušal pesem, bo vedel o čemu govorim."