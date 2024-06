Tasmanski muzej bo predvajal odlomke s skrivnostnega albuma Wu-Tang Clana . Polurni kurirani glasbeni miks bodo v Muzeju stare in nove umetnosti (Mona) v tasmanski prestolnici Hobart predvajali od 15. junija dalje, in sicer dvakrat na dan.

"Vedno se govori o priložnostih, ki se ponudijo enkrat v življenju. To je verjetno ena od njih," je muzej objavil na spletni strani. A v skrivnost sedmega studijskega albuma bodo lahko "vpogledali" le redki srečneži, saj se je treba za brezplačen vstop v muzej in poslušanje albuma prijaviti na čakalno listo. Pogoj je tudi starost, ki znaša najmanj 18 let.

Wu-Tang Clan je v začetku 90. let minulega stoletja ustvaril nov, temnejši stil hip hopa. Navdih za ime skupine ter naslove pesmi in albumov je bila borilna veščina kung-fu. Debitantski album Enter the Wu-Tang (36 Chambers) velja za eno najvplivnejših in najboljših del v zgodovini hip-hopa.

Z albumom Once Upon a Time in Shaolin, ki ga je devetčlanska skupina posnela med letoma 2006 in 2013, so se glasbeniki želeli postaviti po robu dramatičnim spremembam v glasbeni industriji in grožnji, ki jih predstavljajo piratstvo in pretočne storitve. Leta 2015 so na dvojni zgoščenki izdali samo en primerek albuma in ga zaklenili v okrašeno srebrno škatlo. Vse digitalne datoteke naj bi tudi izbrisali, je poročala nemška tiskovna agencija dpa.

Skupina je hkrati prepovedala komercialno rabo albuma z 31 skladbami do leta 2103 – torej za 88 let, niso pa prepovedani brezplačni vzorci, kar so sedaj izkoristili pri Moni v Hobartu. V okviru razstave z naslovom Namedropping bo tako mogoče odlomke z albuma poslušati do 24. junija, ob 13. in 16. uri.