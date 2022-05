Tast Petra Graša se v novem videospotu norčuje tudi iz njega

Tonči Huljić si je v mladosti zelo želel postati režiser, a usoda je imela drugačne načrte in je skozi leta postal eden najuspešnejših hrvaških tekstopiscev in glasbenikov nasploh. Tonči je izdal nov videospot za pesem Baci oko na mene , ki pa ga je v družbi Vojana Koceića tudi režiral.

Videospot se začne v porodnišnici, kjer v ozadju Grašo vneto igra na klavir ravno v trenutku, ko mu medicinski brat prinese novorojenčka. "Z desetimi leti sem se odločil, da bom vse življenje otrok. In kako zdaj naprej? Kaj je to? Ne morem! Ampak odrasli so tudi otroci," se začne Tončijeva nova pesem.