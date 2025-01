Tate McRae, Justin Bieber in naša Tiasha v trikotniku

Pri pevkah občudujem to gorečo pripravljenost izbrano pesem na kratko okusiti, lahko le v nekaj pličlih taktih, takoj zatem pa partituro zgrabiti tako silovito, takó levje brezkompromisno, da uboge note v hipu postanejo meso, iz katerega se cedi. Alenka Godec in Maja Keuc vesta, da ju imam v mislih. Strastno predanost vedno začutim tudi ob poslušanju songov Tiashe, Tjaše Javornik. Pevka, ki se oglasi le na vsake nekaj kvater, kot svoj svež plen predstavlja skoraj akustično, skoraj balado. Ta vibrira zelo po Plestenjakovo. A ker pevka in avtorica, doma izpod Šmarne gore, z vsako vrnitvijo na prizorišče tega omami v drugem stilu, ob dobrodošlici, namenjeni songu Le ti in jaz, ne pozabim dopisati napotila, da si le privoščite še vse Tiashine prejšnje. Ko bo Tiasha vse dosedanje in še bodoče zbrala na album, bo kaj slišati.

Ocena: 4,5

TATE McRAE - Sports Car