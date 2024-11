Tatjana Mihelj izdala novo pesem: Je odsev moje lastne življenjske poti

Tatjana Mihelj , ki smo jo spoznali v prvi sezoni šova Slovenija ima talent , predstavlja najnovejšo skladbo Žarim , ki s pozitivnim sporočilom in energijo prinaša navdih vsem, ki iščejo moč, da bi verjeli vase. Pesem je nastala v sodelovanju z Žigo Pirnatom , Andražem Gliho in Željkom Mladenovičem . "Gre za skladbo, s katero se lahko resnično poistovetim," je povedala Tatjana.

"Pesem govori o preseganju dvomov in premagovanju tistega strahu, ki ga vsi kdaj začutimo, pa naj bo to zaradi negotovosti, novih začetkov ali preprosto zato, ker se bojimo, da nismo dovolj. Želim, da bi pesem poslušalce opomnila, da vedno obstaja luč in moč, ki ju lahko najdemo znotraj sebe, če si le dovolimo verjeti v to," je še povedala primorska glasbenica.

Ne le pesem, glasbenica je izdala tudi videospot, ki prikazuje utrip vsakdanjega življenja ljudi, ujetih v nemir sodobnega sveta. Prikazani so trenutki, ko se ljudje soočajo s strahovi, dvomi, veseljem in končno – s preobrazbo, ki jim omogoči, da znova zažarijo. Med nastopajočimi v videospotu se pojavi tudi Tatjanina dolgoletna partnerica Maja, s čimer Tatjana v novo zgodbo vpleta tudi svojo osebno bližino.