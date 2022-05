Taylor Hawkins že pred turnejo Foo Fighters v slabši formi

Taylor Hawkins , pokojni bobnar skupine Foo Fighters , naj bi že pred turnejo po Južni Ameriki imel nekaj pomislekov o prenatrpanem urniku. 50-letnik, ki je umrl med turnejo v hotelski sobi v Bogoti, je po trditvah prijateljev svoje skrbi izrazil tudi Davu Ghrolu , poroča revija Rolling Stone . Revija je pred kratkim objavila obsežno publikacijo, v kateri je zbrala intervjuje Hawkinsovih prijateljev, ki so spregovorili o njegovih težavah z duševnim zdravjem in počutjem pred turnejo. Člani skupine in njegove družine niso želeli sodelovati.

"Z Davom sta se pogovorila in mislim, da sta prišla do nekega kompromisa, a se zdi, da je urnik turneje postal samo še bolj naporen," je povedal Matt Cameron , bobnar skupine Pearl Jam in Hawkinsov prijatelj. Tiskovni predstavnik skupine je zanikal, da bi Hawkins kadar koli izrazil podobne pomisleke.

Prijatelji so med pogovori poudarili, da je bil bobnar skeptičen, ali bo lahko še ostal polnozaposleni bobnar skupine, saj so turneje zanj postale preveč naporne. Čeprav je ostajal v dobri fizični pripravljenosti, ni bil prepričan, ali bo še zmogel nastopati na takšnem nivoju kot v preteklih letih.

Hawkinsov dolgoletni prijatelj in nekdanji šef, pevec Sass Jordan, je izpostavil: "Iskreno mislim, da je bil samo zelo utrujen. Utrujen od te igre." Nek prijatelj, ki je želel ostati neimenovan, pa je dodal: "Dejstvo, da je s tem končno soočil tudi Dava in mu povedal, da tega ne more več početi, ga je osvobodilo. Za to je moral zbrati veliko poguma in na to se je pripravljal vse leto." Tiskovni predstavnik skupine je zanikal tudi te besede in dejal: "Dava in predstavnikov skupine ni nikoli obvestil o tem."

Hawkins naj bi že na letalu do Chicaga izgubil zavest, čeprav takratna poročila niso navajala imena člana, ki se je onesvestil. Bobnar skupine Red Hot Chili Peppers in Hawkinsov prijatelj, Chad Smith, je o dogodku povedal: "Dejal je le, da je utrujen in se zgrudil. Dali so mu infuzijo, saj naj bi bil zelo dehidriran." Smith trdi tudi, da naj bi mu Hawkins po tem dogodku povedal, da ne zmore več takega načina življenja. Tiskovni predstavnik skupine je zanikal tudi ta dogodek.