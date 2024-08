Taylor Swift bo po odpovedanih koncertih znova na odru v Londonu

Nekateri swiftiji so se odločili podariti vstopnice londonskih koncertov tistim, ki Taylor niso uspeli videti na Dunaju."Imel sem dve dodatni vstopnici, ki sem jih sprva nameravala prodati pred koncertom. Odločil sem se, da bom vstopnici raje podaril swiftijem, ki bi morali biti na njenih koncertih na Dunaju, ki so jih odpovedali," je povedal oboževalec. Tudi mesto London želi nuditi podporo swiftijem, ki prihajajo na londonske koncerte. Marsikateri med njimi je prestrašen in ga skrbi za varnost. Pristojni pa pravijo, da jih ne rabi skrbeti, saj je mesto London navajeno gostiti pomembne in velike dogodke.

So pa v predelu Londona včeraj v spomin na londonske koncerte ustvarili fresko s Taylor Swift, ki jo je naredila 22-letna swiftijevka Kate, ki na koncerte od Taylor hodi že skoraj 10 let. "London je ogromno prizorišče za ulično umetnost, ki je velik del londonske kulture. S to umetnino smo združili nekaj stvari, od zabave do nečesa, kar bomo imeli še nekaj časa," je povedala Kate.

Več kot 150 tisoč swiftijev pa že en teden čaka odziv pevke na odpoved dunajskih koncertov. Zvezdnica je namreč znana, da poskrbi za svojo skupnost oboževalcev. Je pa Taylor Swift včeraj poskrbela za svoje sodelavce na turneji The Eras - priredila jim je namreč zabavo.