Taylor Swift bi na podelitvah nagrad AMA lahko presegla svoj rekord

Izvajalec leta: Ariana Grande, Billie Eilish, Chappell Roan, Kendrick Lamar, Morgan Wallen, Post Malone, Sabrina Carpenter, SZA, Taylor Swift in Zach Bryan.

Novi izvajalec leta: Benson Boone, Chappell Roan, Gracie Abrams, Shaboozey, Teddy Swims in Tommy Richman.

Plošča leta: Beyoncé - Cowboy Carter; Billie Eilish - Hit Me Hard and Soft; Chappell Roan - The Rise and Fall of a Midwest Princess; Charli xcx - Brat; Gracie Abrams - The Secret of Us; Future & Metro Boomin - We Don't Trust You; Kendrick Lamar - GNX; Post Malone - F-1 Trillion; Sabrina Carpenter - Short n' Sweet; Taylor Swift - The Tortured Poets Department.

Skladba leta: Benson Boone - Beautiful Things; Billie Eilish - Birds of a Feather; Chappell Roan - Good Luck, Babe!; Hozier - Too Sweet; Kendrick Lamar - Not Like Us; Lady Gaga in Bruno Mars - Die With A Smile; Post Malone ft. Morgan Wallen - I Had Some Help; Sabrina Carpenter - Espresso; Shaboozey - A Bar Song (Tipsy); Teddy Swims - Lose Control.

Sodelovanje leta: Kendrick Lamar in SZA - Luther; Lady Gaga in Bruno Mars - Die With A Smile; Marshmello in Kane Brown - Miles on It; Post Malone ft. Morgan Wallen - I Had Some Help; ROSÉ in Bruno Mars - APT.; Taylor Swift ft. Post Malone - Fortnight.