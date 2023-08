Taylor Swift bo izdala novo različico albuma 1989

Pop zvezdnica je zapisala, da ji je novi stari album še posebej pri srcu. "Če sem popolnoma iskrena, je to moja najljubša na novo posneta različica, kar sem jih kdaj naredila, ker je pet skladb From the Vault tako izjemnih. Ne morem verjeti, da sem jih zavrgla. Ampak ne za dolgo!" From the Vault (Iz zakladnice) so skladbe, ki jih je Taylor napisala v času, ko je prvič snemala album, a jih ni uvrstila nanj zaradi dejavnikov, kot so časovne omejitve, odločitve njene založbe ali osebne preference.

Na albumu 1989, ki je prvotno izšel leta 2014, so številne glasbene uspešnice, med drugim pesmi Shake it Off, Blank Space, Style, Bad Blood in Wildest Dreams. Gre za četrtega v vrsti albumov, ki se ga je odločila na novo posneti, da bo znova lahko prosto razpolagala s pravicami, nad katerimi je izgubila ves nadzor po sporu z lastnikom njene nekdanje založbe Big Machine Group Scooterjem Braunom. Do sedaj je na novo posnela album Fearless, Red in Speak Now, po izdaji 1989 pa jo čakata še albuma Taylor Swift in Reputation.