Taylor Swift bo na podelitvi nagrad MTV prejela posebno nagrado za režijo

Taylor Swift je v svoji karieri režirala več svojih glasbenih videospotov, med drugim za uspešnice The Fate of Ophelia , Opalite in The Man . Na podelitvi nagrad programa MTV je bila v preteklosti že sedemkrat nominirana za režijo, nagrade pa je v tej kategoriji osvojila štiri, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Pred letošnjo podelitvijo nagrad sicer z 11 nominacijami vodi pop zvezdnica Madonna, med drugim je nominirana za videospot leta s Confessions II - The Film, izvajalca in pesem leta z Bring Your Love. Swift ji sledi z devetimi nominacijami, tudi za videospot leta z uspešnico The Fate of Ophelia. V tej kategoriji se sicer za nagrado potegujejo še Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter in skupina Gener8ion z raperjem Yung Leanom. Podelitev nagrad bo 27. septembra v Los Angelesu. Nagrade program MTV podeljuje od leta 1984, glasovanje pa poteka prek spleta.