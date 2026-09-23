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Glasba

Taylor Swift bo na podelitvi nagrad MTV prejela posebno nagrado za režijo

Los Angeles, 23. 09. 2026 13.04 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
Taylor Swift

Pop ikona Taylor Swift bo na nedeljski podelitvi MTV Video Music Awards prejela posebno nagrado za režijo, so sporočili s televizijskega programa MTV. Novo nagrado, poimenovano Artist Director Honors, namenjajo pionirskim umetnikom, katerih delo za kamero je razširilo možnosti glasbenih videospotov in vizualnega pripovedovanja, so zapisali.

Taylor Swift je v svoji karieri režirala več svojih glasbenih videospotov, med drugim za uspešnice The Fate of Ophelia, Opalite in The Man. Na podelitvi nagrad programa MTV je bila v preteklosti že sedemkrat nominirana za režijo, nagrade pa je v tej kategoriji osvojila štiri, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Taylor Swift
Taylor Swift
FOTO: Profimedia

Pred letošnjo podelitvijo nagrad sicer z 11 nominacijami vodi pop zvezdnica Madonna, med drugim je nominirana za videospot leta s Confessions II - The Film, izvajalca in pesem leta z Bring Your Love. Swift ji sledi z devetimi nominacijami, tudi za videospot leta z uspešnico The Fate of Ophelia. V tej kategoriji se sicer za nagrado potegujejo še Ariana Grande, Bruno Mars, Sabrina Carpenter in skupina Gener8ion z raperjem Yung Leanom. Podelitev nagrad bo 27. septembra v Los Angelesu. Nagrade program MTV podeljuje od leta 1984, glasovanje pa poteka prek spleta.

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