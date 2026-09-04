Taylor Swift bo sprejeta v Dvorano slavnih tekstopiscev v Nashvillu, ki velja za središče country glasbe zaradi številnih barov z glasbo v živo in založb, zaradi česar si je prislužil tudi vzdevek Mesto glasbe. Dvorana slavnih tekstopiscev v prestolnici Tennesseeja tekstopisce časti od leta 1970.

Ob napovedi organizacije, da jo bodo vključili med tekstopisce, je Swift izrazila hvaležnost, da jo bo počastilo mesto, ki ga ima rada. Nashville je označila za popoln kraj, saj si je že kot otrok želela, da bi se učila z najboljšimi in od njih ter se potopila v skupnost pripovedovalcev zgodb. Z mestom je bila namreč tesno povezana nedavno preminula pevka Dolly Parton, v njem so snemala in večkrat nastopila tudi imena, kot so Bob Dylan, Elvis Presley in Neil Young.

Junija so Swift sprejeli v Dvorano slavnih tekstopiscev v New Yorku, s čimer je postala najmlajša glasbenica, ki je kdaj prejela to čast. Mlajši od nje je bil le Stevie Wonder, ki je bil leta 1983 ob sprejemu star 32 let.