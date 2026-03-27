Taylor Swift in Travis Kelce prvič skupaj na podelitvi nagrad

Na podelitvi nagrad iHeartRadio Music Awards se je vse vrtelo okoli Taylor Swift . Nesporna zmagovalka večera, ki je že pred začetkom blestela z devetimi nominacijami, je večer dodatno zaznamovala s prihodom v družbi svojega zaročenca, Travisa Kelceja – skupaj sta se takšnega prestižnega dogodka namreč udeležila prvič. Čeprav se po rdeči preprogi nista sprehodila skupaj, je njegova prisotnost v dvorani Dolby Theatre v Los Angelesu med občinstvom sprožila val navdušenja in radovednih pogledov.

Pevka, ki je osvojila kar sedem kipcev, med drugim za izvajalko leta in pop pesem leta, je med zahvalnim govorom za najboljši pop album leta svojemu zaročencu namenila prisrčen pozdrav in dejala, da se zaradi njega počuti srečno, samozavestno in svobodno."Mislim, da ta album verjetno deluje zelo srečno, samozavestno in svobodno tudi zato, ker se tako počutim vsak dan svojega življenja – zaradi mojega zaročenca, ki je tudi tukaj," je dejala zaljubljena zvezdnica, ki naj bi se po poročanju tujih medijev poročila 13. junija.

Seveda pa ni pozabila niti na svoje zveste oboževalce. "Album The Life of a Showgirl je bil res navdihnjen z energijo, ki sem jo čutila, ko sem gledala v množice in vas videla ter se z vami povezala prav vsak večer," je povedala 36-letnica.

Na podelitvi, ki jo je vodil raper Ludacris, so nastopili Alex Warren, Lainey Wilson, RAYE, TLC, Salt-N-Pepa in En Vogue. Med nagrajenci pa so bili tudi Alex Warren, Miley Cyrus in Sabrina Carpenter.