Taylor Swift izdala dvojni album, presenetila s kar 31 novimi skladbami

Oboževalci Taylor Swift so težko pričakovali 19. april. Glasbena zvezdnica je namreč ob polnoči izdala novi album z naslovom The Tortured Poets Department , dve uri kasneje, ob dveh zjutraj, pa presenetila z dejstvom, da gre za dvojni album. To pomeni, da je svoje privržence razveselila s kar 31 novimi skladbami.

Zvezdnica tudi tokrat ni razočarala s strategijo, ki jo je ubrala pri promociji. Svojim oboževalcem je na stojnici, ki jo je v sodelovanju s pretočno glasbeno aplikacijo postavila v središču Los Angelesa, pustila številne namige. Družbena omrežja so hitro preplavili videoposnetki namigov, ki jih je nato množica skušala razvozlati.

Med novimi skladbami naj bi se po mnenju poslušalcev tako našli namigi o njeni trenutni zvezi z zvezdnikom NFL Travisom Kelcejem, umetniško pa naj bi 'obračunala' tudi s svojima nekdanjima izbrancema, igralcem Joeom Alwynom in glasbenikom Mattyjem Healyjem.

"Antologija novih del, ki odsevajo dogodke, mnenja in občutke iz minljivega in fatalističnega trenutka v času, tistega, ki je bil hkrati senzacionalen in žalosten v enaki meri," je ob izidu albuma zvezdnica zapisala na svojem profilu na Instagramu. "To obdobje avtorjevega življenja je zdaj končano, poglavje je zaprto in obdano z deskami," je nadaljevala. "Ni se treba maščevati, nobenih računov, ki bi jih morali poravnati, ko so rane zaceljene. In po nadaljnjem premisleku se je izkazalo, da si jih je lepo število povzročil sam. Ta pisec je trdno prepričan, da naše solze postanejo svete v obliki črnila na strani. Ko enkrat izrečemo svojo najbolj žalostno zgodbo, se je lahko osvobodimo, in potem je vse, kar ostane za nami, mučena poezija," je poetično zaključila.