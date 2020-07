Taylor Swift izdala nov spot: sama si je uredila pričesko in se naličila

Taylor Swift je včeraj na družbenih omrežjih sporočila, da bo ob polnoči izdala osmi studijski album z naslovom Folklore. Na njem je sodelovala z Aaronom Dessnerjem, Bonom Iverjem in Jackom Antonoffom , na novi plošči pa najdemo 16 čisto novih pesmi, v katere je zlila vse svoje sanje, strahove in navdihe. Na Deluxe Edition različici albuma pa je še ena pesem z naslovom The lakes .

V nenavadnem videospotu, ki ima po dveh urah že skoraj pol milijona ogledov na YouTubu, vidimo, kako Taylor prek svojega klavirja potuje v različne kraje. Na začetku oblečena v spalno srajco igra na zaprašenem klavirju v prostoru s kaminom. Pevka opazi, da je znotraj njenega klavirja nekakšna čarovnija. Ko vstopi vanj, pride v gozd in začne igrati na prečudovitem slapu. A to še ni vse, njena domišljija potuje naprej. Nato se skozi klavirski stol poda naprej in se znajde sredi razburkanega oceana. Da bi preživela, se oprime magičnega klavirja, nato odpre njegov pokrov in se vrne v prostor, kjer se je vse začelo. Premočena in prezebla ob prihodu opazi, da se je ena stvar spremenila - na stolu je stara prevelika ponošena jopa, kot da bi pripadala ljubimcu. Na koncu si jo obleče in se znova počuti varno in domače.