Taylor Swift izdala težko pričakovani 12. studijski album

Los Angeles, 03. 10. 2025 08.06 | Posodobljeno pred 19 minutami

Oboževalci Taylor Swift so v jutranjih urah 3. oktobra prišli na svoj račun. Zvezdnica je namreč izdala svoj težko pričakovani 12. studijski album z naslovom The Life of a Showgirl, ki je po poročanju tujih medijev mešanica lahkotnega popa in literarnih balad. "Melodije so tako nalezljive, da se nanje skoraj jeziš," je o albumu povedala ena največjih svetovnih zvezd.

Glasbena zvezdnica Taylor Swift je izdala svoj 12. studijski album z naslovom The Life of a Showgirl, na katerem je moč najti 12 pesmi z naslovi The Fate of Ophelia, Elizabeth Taylor, Opalite, Father Figure, Eldest Daughter, Ruin The Friendship, Actually Romantic, Wi$h Li$t, Wood, Cancelled!, Honey in The Life of a Showgirl, pri kateri je združila moči s stanovsko kolegico Sabrino Carpenter.

Album, skupaj dolg 42 minut, je mešanica lahkotnega popa in literarnih balad. "Glasba se popolnoma ujema s tem, kakšno je moje življenje. Melodije so tako nalezljive, da se nanje skoraj jeziš, in besedila, ki so prav tako živahna, a hkrati ostra, osredotočena in popolnoma namerna," je o albumu dejala zvezdnica, ki je v podkastu zaročenca Travisa Kelceja dodala, da je to album, ki si ga je že dolgo časa želela posneti."Govori o vsem, kar se je dogajalo za zaveso turneje The Eras Tour," je dodala.

Največji oboževalec albuma je že od vsega začetka njen srčni izbranec, ki je za The Life of a Showgirl povedal: "Imel sem srečo, da sem slišal prav vsako pesem, zato vem, da bodo vse pesmi uspešnice. Je veliko bolj optimistična in veliko bolj zabavna pop plošča. Mislim, da je to popoln preobrat za 180 stopinj v primerjavi s številnimi pesmimi na albumu The Tortured Poets Department." Da gre za album "na katerem nobene pesmi ne preskočiš", se je strinjala tudi pevkina prijateljica Zoë Kravitz, ki je pred izidom slišala izseke pesmi.

Ena največjih svetovnih zvezd je ob izidu albuma napovedala predvajanje 89-minutnega filma v več tisočih kinematografih po ZDA, Kanadi in Evropi. Film vključuje premiero prvega videospota z novega albuma za pesem The Fate of Ophelia, posnetke iz zakulisja snemanja in umetniški proces ustvarjanja nove glasbe.

