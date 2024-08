Taylor Swift konec tedna najbližje Sloveniji.

Pevka je turnejo zasnovala tako, da predstavi bogat opus svoje 18 let trajajoče glasbene kariere, zaradi česar koncert, na katerem zapoje več kot 45 pesmi, traja slabe tri ure in pol. Poleg tega je v turnejo vključila tudi akustični set, kjer oboževalce preseneti s pesmimi, ki jih sicer na turneji ne izvaja redno.

Za vstopnice je bilo že pred prodajo ogromno povpraševanja, zaradi česar so morali zainteresirani že pred več kot letom dni izraziti svoje zanimanje. Naključni izbranci so nato prejeli kode, s katerimi so poskušali vstopnice kupiti. Te so povsod nemudoma pošle, cene pa so se večinoma gibale med 60 in 300 evrov, dražje vstopnice so vključevala še darila, kot so majice s podobo zvezdnice.