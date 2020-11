Taylor Swift lahko znova posname svoje stare pesmi

Po tem, ko je z grammyjem nagrajena Taylor Swift izgubila avtorske pravice svojih skladb, je končno prišel čas, ko bo lahko znova posnela priljubljene melodije. Avtorske pravice si je namreč lastila njena nekdanja založba Big Machine Records, ki jo je zapustila 2018, julija 2019 pa je založbo kupil Scooter Braunin tako pridobil pravice do Taylorinih plošč. Pogodba ji tako zdaj omogoča, da uresniči svojo dolgoletno željo in pesmi na prvih albumih, ki so jo izstrelili med zvezde, znova posname.