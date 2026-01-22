Naslovnica
Taylor Swift najmlajša glasbenica v Dvorani slavnih tekstopiscev

Los Angeles, 22. 01. 2026 18.55 pred 5 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Taylor Swift

Ameriška pevka Taylor Swift bo sprejeta v Dvorano slavnih tekstopiscev. S tem bo 36-letna glasbenica postala najmlajša umetnica, kar so jih doslej sprejeli v to organizacijo. Istočasno bodo vpisali devet tekstopiscev, med njimi so še Paul Stanley in Gene Simmons iz rock skupine Kiss ter Alanis Morissette.

V hram slavnih avtorjev pesmi bosta vpisana še Walter Afanasieff, ki je znan po sodelovanju z Mariah Carey, in Christopher "Tricky" Stewart, ki je podpisal uspešnici pevke Beyonce Single Ladies in Break My Soul. Vpisani bodo tudi avtor uspešnice Footloose Kenny Loggins ter Terry Britten in Graham Lyle, ki stojita za slavno pesmijo Tine Turner What's Love Got To Do With It. V klub slavnih tekstopiscev jih bodo sprejeli na zasebni slovesnosti v New Yorku kasneje v tem letu, poroča britanski BBC.

Taylor Swift bo najmlajša glasbenica v Dvorani slavnih tekstopiscev.
FOTO: AP

Predsednik organizacije Nile Rodgers je ob objavi imen povedal, da letošnji izbranci ne zastopajo le kultnih pesmi, ampak so tudi znak enotnosti med različnimi žanri. "Ti tekstopisci so vplivali na življenja milijard poslušalcev po vsem svetu in v čast nam je, da se lahko poklonimo njihovemu prispevku," je dodal.

Dvorana slavnih tekstopiscev, ustanovljena leta 1969, slavi tiste posameznike, katerih delo predstavlja spekter najbolj priljubljenih pesmi svetovne popularne glasbe. Kot piše na njihovi spletni strani, so glasbenik Johnny Mercer ter glasbena založnika Abe Olman in Howie Richmond ustanovili organizacijo z namenom, da bi izpostavili njihove dosežke.

Vsako leto izberejo nekaj avtorjev, v vsem tem obdobju so jih vpisali nekaj manj kot 500.

