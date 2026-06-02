Taylor Swift napisala pesem za Svet igrač 5

"Uganili ste! Moja nova originalna pesem I Knew It, I Knew You za Svet igrač 5 bo vaša 5. junija," je govorice potrdila glasbena zvezdnica Taylor Swift in na Instagramu razkrila, da je velika oboževalka animirane franšize s Tomom Hanksom v glavni vlogi.

"Vedno sem sanjala, da bi pisala za te like, ki jih obožujem že odkar sem bila stara pet let in sem gledala prvi film Svet igrač. V peti del sem se zaljubila takoj, ko sem imela srečo, da sem ga videla v zgodnjih fazah, in to pesem sem napisala takoj, ko sem prišla domov s projekcije. Včasih preprosto veš, kajne?"

Glasbenica je pesem napisala skupaj s svojim dolgoletnim sodelavcem Jackom Antonoffom. Pesem I Knew It, I Knew You bo zaznamovala vrnitev pevke v country slog, navdihnila pa jo je Jessie, kavbojski lik iz filma. "Neverjetno je, kako pomembno je bilo, da je Taylor napisala in izvedla to pesem," je dejal režiser filma Andrew Stanton. "Njena povezanost z Jessie in takojšen način, kako je razumela, kaj lik preživlja, sta bila neizpodbitna."

"Pesem je tako globoko povezana s Svetom igrač. Tako zelo, da se je ob prvem poslušanju takoj zdelo, kot da je vedno pripadala tja, kot davno izgubljeni družinski član." Svet igrač 5 bo po vsem svetu izšel 19. junija, napovednik pa prikazuje glavna lika Buzza in Woodyja, ki se za pozornost otrok spopadata z elektronsko tablico.