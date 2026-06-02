Taylor Swift napisala pesem za Svet igrač 5

"Uganili ste! Moja nova originalna pesem I Knew It, I Knew You za Svet igrač 5 bo vaša 5. junija," je govorice potrdila glasbena zvezdnica Taylor Swift in na Instagramu razkrila, da je velika oboževalka animirane franšize s Tomom Hanksom v glavni vlogi.
"Vedno sem sanjala, da bi pisala za te like, ki jih obožujem že odkar sem bila stara pet let in sem gledala prvi film Svet igrač. V peti del sem se zaljubila takoj, ko sem imela srečo, da sem ga videla v zgodnjih fazah, in to pesem sem napisala takoj, ko sem prišla domov s projekcije. Včasih preprosto veš, kajne?"
Glasbenica je pesem napisala skupaj s svojim dolgoletnim sodelavcem Jackom Antonoffom. Pesem I Knew It, I Knew You bo zaznamovala vrnitev pevke v country slog, navdihnila pa jo je Jessie, kavbojski lik iz filma. "Neverjetno je, kako pomembno je bilo, da je Taylor napisala in izvedla to pesem," je dejal režiser filma Andrew Stanton. "Njena povezanost z Jessie in takojšen način, kako je razumela, kaj lik preživlja, sta bila neizpodbitna."
"Pesem je tako globoko povezana s Svetom igrač. Tako zelo, da se je ob prvem poslušanju takoj zdelo, kot da je vedno pripadala tja, kot davno izgubljeni družinski član." Svet igrač 5 bo po vsem svetu izšel 19. junija, napovednik pa prikazuje glavna lika Buzza in Woodyja, ki se za pozornost otrok spopadata z elektronsko tablico.
Jack Antonoff je priznan ameriški glasbenik, producent in tekstopisec, ki je znan po svojem ključnem prispevku k sodobni pop glasbi. Kot producent je sodeloval z mnogimi svetovno znanimi izvajalci, vključno s Taylor Swift, Lano Del Rey in skupino Florence + the Machine. Poleg produkcijskega dela je bil tudi član skupin, kot sta Steel Train in Bleachers, ter kitarist v skupini Fun, s katero je dosegel velik mednarodni uspeh.
Andrew Stanton je vpliven ameriški filmski ustvarjalec, scenarist in režiser, ki je eden ključnih članov studia Pixar. Bil je eden prvih zaposlenih v studiu in je pomembno sooblikoval uspehe filmov, kot so Svet igrač (Toy Story), Iskanje malega Nema in WALL-E. Njegovo delo je znano po globokem čustvenem pripovedovanju zgodb, ki uspešno nagovarja tako otroke kot odrasle, za kar je prejel tudi več nagrad oskar.
Country glasba je žanr, ki izvira iz južnih delov Združenih držav Amerike in ima korenine v ljudski glasbi priseljencev ter bluesu. Zanj so značilni preprosti akordi, uporaba inštrumentov, kot so akustična kitara, gosli, banjo in pedal steel kitara, ter besedila, ki se pogosto osredotočajo na osebne zgodbe, vsakdanje življenje, ljubezen in izgubo. Taylor Swift je svojo kariero začela prav v tem žanru, preden se je razvila v globalno pop ikono.
