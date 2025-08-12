Taylor Swift napovedala izdajo novega studijskega albuma

Taylor Swift je med gostovanjem v podkastu New Heights svojega partnerja Travisa Kelceja oznanila, da bo izdala nov album. "To je moj čisto novi album, The Life of a Showgirl," je razkrila pevka, česar se je močno razveselil tudi njen svak Jason Kelce .

"Odkar sem ugotovila, da se to resnično dogaja, sem v naključnih intervalih bruhnila v solze sreče. Resnično lahko izgovorim te besede," je 35-letnica zapisala tedaj v ročno napisanem pismu, ki ga je delila prek Instagrama . " Vsa glasba, ki sem jo kdajkoli ustvarila ... zdaj pripada ... meni," je med drugim še dodala.

Njeno oznanilo prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je zvezdnica odkupila pravice za svojih prvih šest studijskih albumov, Taylor Swift , Fearless , Speak Now , Red , 1989 in Reputation .

Njena sodna bitka se je začela leta 2019, ko je njen nekdanji menedžer Scooter Braun kupil založbo Big Machine, pod katero je bila podpisana tudi zvezdnica, s tem pa je prejel pravice do vse njene tedaj izdane glasbe. Spretna poteza naj bi se odvila brez Swiftove odobritve.

V tem času je priljubljena glasbenica ponovno posnela in izdala štiri svoje originalne albume, za katere je izgubila pravice in jih je preimenovala v Taylor's Version.

Zvezdnica naj bi se trenutno, po končani uspešni turneji Eras Tour, poglobila v strogo zaupen projekt. Po poročanju revije US Sun naj bi se pred dnevi mudila v Los Angelesu, kjer je snemala nov glasbeni video. "Bilo je tako strogo zaupno, da tisti, ki so delali na snemanju, sploh niso smeli slišati pesmi, ampak le ritem," je dejal vir za omenjen medij.