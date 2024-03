Taylor Swift napovedala zadnjo različico albuma in novo bonus skladbo

Taylor Swift je na koncertu v Singapurju napovedala novo različico albuma The Tortured Poets Department, ki sledi prejšnjim s pesmimi The Manuscript, The Bolter in The Albatross. Po poročanju glasbene revije Rolling Stone bo tudi na tej različici bonus pesem, tokrat pa nosi naslov The Black Dog. Naslov izhaja iz uveljavljenega izraza za depresijo ali celo bipolarno motnjo. Prvič naj bi besedno zvezo črnega psa omenil angleški pisatelj Samuel Johnson leta 1700, v 20. stoletju pa je izraz postal priljubljen tudi zato, ker je z njim Winston Churchill označeval slabe dneve s hudimi epizodami depresije.