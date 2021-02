Taylor po sporu z bivšim menedžerjem začela izdajati nove različice prvih albumov

"Odločila sem se, da dodam pesmi iz trezorja. To so pesmi, ki so skorajda oblikovale originalni album Fearless, zdaj pa sem se vrnila nazaj in jih posnela, tako da bodo vsi lahko slišali ne samo skladbe, ki so ustvarile album, ampak pesmi, ki so ga skorajda ustvarile celotno sliko,"je povedala po pisanju britanskega Guardiana.

Izvirni album Fearless je leta 2010 dobil grammyja za album leta, Taylor Swiftpa je bila takrat najmlajša prejemnica te nagrade. Producent plošče je bil Nathan Chapman.

Po pisanju Guardianase predvideva, da bodo njeni oboževalci opustili originalne posnetke njenih prvih šestih albumov v korist novih različic, in sicer v znak podpore njeni bitki za lastno glasbo.