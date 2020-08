Taylor Swift po štirih tednih na vrhu glasbene lestvice izenačila rekord

Taylor Swift , ki je svoj osmi studijski album izdala pred natanko enim mesecem, se veseli novega uspeha. Folklore se je namreč takoj po izidu zavihtel na prvo mesto ameriške lestvice albumov Billboard 200 in tam po štirih tednih še zmeraj vztraja. Desetkratna dobitnica nagrade grammy je za svoj album prejela številne pozitivne kritike, oboževalci so nad glasbenim izdelkom navdušeni, pevka se je namreč žanrsko znova vrnila h koreninam, album je namreč obarvan v country stilu.

Štirje zaporedni tedni na vrhu lestvice so Swiftovi prinesli nov rekord. Postala je prva ženska izvajalka v petih letih, ki ji je to uspelo. Prve štiri tedne na prvem mestu lestvice je namreč na zadnje preživel album 25, ki ga je Adeleizdala jeseni 2015. Taylor je z albuma Folklore posebej izdala že tri skladbe - Cardigan, Exile in Betty, ki so dosegle zavidljiv uspeh in pozicije na lestvicah. Pevka pa je na odličen odziv naletela tudi pri prodaji artiklov, povezanih z albumom. Majice, podpisani cd-ji ter ostali kosi, ki so namenjeni zvestim oboževalcem, gredo za med.