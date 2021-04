Taylor Swift podrla rekord legendarnih Beatlov

Taylor Swift s svojim tretjim albumomFearless (Taylor's Version) kraljuje na vrhu lestvice v samo 259 dneh po izidu njenega albuma Folkore (31. julija) in albuma Evermore (18. decembra). Taylor je s tem postavila nov rekord vseh časov, in sicer za najkrajši čas med izidi vseh treh albumov, ki so postali najbolj predvajani albumi in so zasedli najvišje mesto na uradni lestvici albumov v Veliki Britaniji.

Pred Taylor je ta rekord kar 54 let imela legendarna zasedba The Beatles, potem ko je med letoma 1965 in 1966 v 364 dneh izdala tri albume Help !, Rubber Soul in Revolver. Vsi našteti so se seveda znašli na prvem mestu uradne glasbene lestvice albumov.

Na novo posneti album Fearlessje hkrati tudi Taylorin sedmi album, ki se je na uradni glasbeni lestvici albumov v Združenem kraljestvu znašel na prvem mestu in je celo izboljšal rezultat izida prvotnega albuma iz leta 2009, ki se je takrat zavihtel na peto mesto lestvice.Fearless,na katerem je 26 pesmi, od tega šest, ki še niso bile objavljene, napisala pa jih je med svojim 16. in 18. letom starosti,jetudi najbolj prodajan album leta do zdaj in najbolj prodajan country album zadnjih šestih let.