Taylor Swift poskrbela za presenečenje: posnela nov album

Zaradi izbruha novega koronavirusa se je pred meseci ustavilo javno življenje in veliko glasbenikov je svoj čas namenilo za ustvarjanje. Ena teh je tudi pevka Taylor Swift, ki je na družbenih omrežjih sporočila, da bo ob polnoči izdala osmi studijski album z naslovom Folklore.

icon-expand Taylor Swift je med karanteno ustvarila nov album. FOTO: Profimedia

Taylor Swiftje imela v zadnjih mesecih velik navdih za glasbeno ustvarjanje."Večina stvari, ki sem jih imela v načrtu to poletje, se zdaj ne bo zgodila. Zgodilo pa se je nekaj, česar nisem načrtovala," je svoje sporočilo na družbenih omrežjih začela Taylor Swift, ki je za letošnje poletje načrtovala turnejo, na kateri bi predstavila album Lover. A načrti so se ji izjalovili. V daljšem zapisu je razkrila, da je med karanteno ustvarila nov, že osmi studijski album z naslovom Folklore,ki bo izšel že jutri. Na njem je zbranih 16 pesmi, v katere je zlila vse svoje sanje, strahove in navdihe. Na Deluxe Edition različici albuma pa bo še ena pesem z naslovom The lakes.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Pred letošnjim letom bi izdajo albuma zagotovo dobro premislila in album predstavila ob 'popolnem trenutku', a časi, v katerih živimo, me opominjajo, da nič ni zagotovljeno. Občutek mi pravi, da če ustvariš nekaj, kar imaš rad, moraš to preprosto predstaviti svetu. In to je ena stran negotovosti, ki se ji lahko prepustim,"je zapisala in oboževalcem za konec sporočila, da jih ima rada.

icon-food-cookie Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na novem albumu je med drugim sodelovala z Aaronom Dessnerjem, Bonom Iverjem in Jackom Antonoffom. Presenečenja pa se kar vrstijo. Izid albuma bo pospremil singel Cardigan,za katerega je posnela tudi že videospot. Kot je dejala, je videospot sama režirala in zanj napisala scenarij. Snemanje je po njenih besedah nadzoroval zdravstveni inšpektor, celotna ekipa pa je ves čas nosila maske. Razkrila je še, da se je za potrebe snemanja si je sama uredila pričesko, se naličila in izbrala oblačila.