Taylor Swift presenetila oboževalce: Nestrpno sem pričakovala, da vam povem

"Nestrpno sem pričakovala, da bo moj čisto novi singel z naslovom Patient Zero izšel 25. septembra!" je na družbenem omrežju zapisala Taylor Swift , ki je na podoben način sporočila izid albuma The Life of a Showgirl . Zvezdnica se je v svoji novi najavi navezala tudi na nastajanje te plošče in se spominjala: "Pred letom dni ste storili nekaj nepredstavljivega. Nekaj, kar me je pustilo brez besed. Album The Life of a Showgirl je doživel največji uspeh izida albuma v prvem tednu v zgodovini glasbe!"

"Odpotovala sem na Švedsko, da bi praznovala s svojima sodelavcema na tem albumu, Maxom in Shellbackom. Želeli smo se ozreti nazaj in izraziti svojo hvaležnost, a bili smo v studiu in smo naredili, kar vedno počnemo, ko kaj čutimo: pišemo več pesmi," je nadaljevala pevka.

"Upam, da vam bodo všeč, saj so nastale iz čiste hvaležnosti do vašega navdušenja nad albumom, ki smo ga pripravili," je še zapisala in dodala, da bo album The Life of a Showgirl: The Encore z novimi verzijami pesmi kmalu na voljo za poslušanje.