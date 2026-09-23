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Taylor Swift presenetila oboževalce: Nestrpno sem pričakovala, da vam povem

Los Angeles, 23. 09. 2026 20.43 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Taylor Swift

Taylor Swift je oboževalce presenetila z novico, da bo izdala čisto novo pesem z naslovom Patient Zero. Kot je zapisala na družbenem omrežju, bo singel na voljo za poslušanje 25. septembra, na voljo pa bo v treh različicah – tudi akustični in klavirski – ki bodo izdane na CD-jih s tremi različnimi podobami pevke.

"Nestrpno sem pričakovala, da bo moj čisto novi singel z naslovom Patient Zero izšel 25. septembra!" je na družbenem omrežju zapisala Taylor Swift, ki je na podoben način sporočila izid albuma The Life of a Showgirl. Zvezdnica se je v svoji novi najavi navezala tudi na nastajanje te plošče in se spominjala: "Pred letom dni ste storili nekaj nepredstavljivega. Nekaj, kar me je pustilo brez besed. Album The Life of a Showgirl je doživel največji uspeh izida albuma v prvem tednu v zgodovini glasbe!"

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"Odpotovala sem na Švedsko, da bi praznovala s svojima sodelavcema na tem albumu, Maxom in Shellbackom. Želeli smo se ozreti nazaj in izraziti svojo hvaležnost, a bili smo v studiu in smo naredili, kar vedno počnemo, ko kaj čutimo: pišemo več pesmi," je nadaljevala pevka.

"Upam, da vam bodo všeč, saj so nastale iz čiste hvaležnosti do vašega navdušenja nad albumom, ki smo ga pripravili," je še zapisala in dodala, da bo album The Life of a Showgirl: The Encore z novimi verzijami pesmi kmalu na voljo za poslušanje.

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