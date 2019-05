Taylor Swift razkrila, od kod črpa navdih

Priljubljena ameriška pevka Taylor Swift je po dolgem glasbenem premoru leta 2017 izdala album Sloves, ki ga iz osebnih razlogov ni izpostavljala v medijih. O svojem albumu je nedavno iskreno spregovorila za Entertainment Weekly, kjer se je pojavila na naslovnici. Na njej nosi jakno z značkami svojih najljubših stvari, kjer ima svoje mesto tudi Igra prestolov. O tematiki svojega šestega albuma je dejala: "Pesmi so bile delno zasnovane na moji osebni izkušnji tistega časa, izjema je bila ta, da so bile prikazane skozi oči karakterjev televizijske uspešnice."





Priljubljeno serijo je začela gledati izključno zaradi užitka, sedaj pa je globalen fenomen v njeno življenje vključen na različne načine. Kot je povedala za intervju, je temni in skrivnostni svet Zimišča začel prodirati v njeno glasbo: "Plod moje domišljije je bila Igra prestolov. V času, ko sem ustvarjala svoj album, nisem imela veliko stika z mediji, zato nisem nikoli razkrila, da je na veliko pesmi vplivala imenovana serija."Album je na koncu zasnovala tako, da so na eni strani pesmi o maščevanju, na drugi pa o ljubezni in iskanju "nečesa svetega v bojnih krikih".

Na eni izmed zvezdniških zabav je glasbenica želela ustvarjalcema serije D. B. Weissu in Davidu Benioffu povedati, da je za tematiko njenega albuma kriva njihova serija, vendar je imela glede tega pomisleke. Kljub temu sta ji priznala, da njune hčerke obožujejo njeno glasbo, kar je na 29-letno pop pevko naredilo velik vtis.