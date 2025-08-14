Taylor Swift razkrila podrobnosti novega albuma

Taylor Swift je na podkastu svojega izbranca Travisa Kelceja razkrila podrobnosti novega albuma The Life of a Showgirl. 12. studijski album glasbene zvezdnice bo luč sveta ugledal 3. oktobra, na njem bo 12 pesmi, med njimi tudi duet z glasbenico Sabrino Carpenter. Pevka je razkrila tudi naslovnico albuma.

3. oktobra bo luč sveta ugledal 12. studijski album glasbene zvezdnice Taylor Swift, ki je nedavno oboževalce šokirala z novico, da se po krajšem premoru vrača na glasbeno sceno. Album The Life of a Showgirl je zvezdnica premierno predstavila na podkastu svojega izbranca Travisa Kelceja.

Oboževalcem je pevka zaupala naslove vseh 12 pesmi, ki krasijo album, vključno z naslovno pesmijo The Life of a Showgirl, pri kateri je Taylor moči združila z glasbenico Sabrino Carpenter. Taylor je razkrila tudi naslovnico albuma, kasneje pa na Instagramu delila še nekaj drugih fotografij, na katerih nosi razkošne kostume, ki spominjajo na oprave, ki jih plesalke nosijo v lasvegaških predstavah.

Njeno oznanilo prihaja le nekaj mesecev po tem, ko je zvezdnica odkupila pravice za svojih prvih šest studijskih albumov, Taylor Swift, Fearless, Speak Now, Red, 1989 in Reputation. Spomnimo, v času, ko se je borila za pravice za svojo glasbo, je zvezdnica ponovno posnela in izdala štiri svoje izvirne albume, za katere je izgubila pravice in jih preimenovala v Taylor's Version.