Taylor Swift razkrila seznam pesmi z novega albuma

"Oboževalcem se želim zahvaliti tako, da vam povem skrivnost, ki sem jo skrivala pred vami zadnji dve leti," je ob prejemu grammyja za najboljši pop album dejala Taylor Swift in presenetila z novico, da bo izdala nov album. Sedaj je glasbenica razkrila naslove 17 pesmi, ki bodo sestavljale album The Tortured Poets Department .

Album The Tortured Poets Department bodo sestavljale naslednje pesmi:

Fortnight v sodelovanju z glasbenikom Postom Malonom

The Tortured Poets Department

My Boy Only Breaks His Favorite Toys

Down Bad

So Long, London

But Daddy I Love Him

Fresh Out The Slammer

Florida!!! v sodelovanju z glasbenico Florence and the Machine

Guilty as Sin?

Who's Afraid of Little Old Me?

I Can Fix Him (No Really I Can)

LOML

I Can Do It With A Broken Heart

The Smallest Man Who Ever Lived

The Alchemy

Clara Bow

Bonus pesem: The Manuscript