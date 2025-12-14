Taylor Swift razkrila svoje najljubše pesmi

Glasbena zvezdnica Taylor Swift je nedavno gostovala v pogovorni oddaji The Late Show With Stephen Colbert , kjer jo je voditelj soočil s težkim izzivom. Našteti je morala pet najljubših lastnih pesmi. "To je takšen pritisk," je dejala pevka. Katere so se uvrstile na ta seznam?

Med peterico hitov, na katere je najbolj ponosna, je vključila desetminutno različico pesmi All Too Well in pesem Mirrorball, nato pa dodala, da je trenutno "obsedena s celotnim albumom The Life of a Showgirl", svojim svežim produktom, ki je luč sveta ugledal v začetku oktobra in med oboževalci povzročil mešane odzive.

"Mislim, da potrebujem več časa, da bi cenila svoje delo. Vselej se spreminja," je voditelju in gledalcem priznala in dodala, da seznama ne more dokončati. "Na neki točki lahko posodobimo seznam," je dejala, na kar ji je Stephen Colbert odgovoril, da ima čas do prihodnjega maja, ko bo pogovorna oddaja dočakala svoj konec.