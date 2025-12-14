Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Taylor Swift razkrila svoje najljubše pesmi

New York, 14. 12. 2025 08.00 | Posodobljeno pred 57 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.M.
Komentarji
3

Na katere lastne pesmi je Taylor Swift ponosna do te mere, da bi jih uvrstila na seznam svojih petih najljubših pesmi? Pred ta težak izziv jo je v svoji pogovorni oddaji postavil voditelj Stephen Colbert. Kako mu je pevka, ki je oktobra izdala svoj najnovejši album The Life of a Showgirl, odgovorila?

Glasbena zvezdnica Taylor Swift je nedavno gostovala v pogovorni oddaji The Late Show With Stephen Colbert, kjer jo je voditelj soočil s težkim izzivom. Našteti je morala pet najljubših lastnih pesmi. "To je takšen pritisk," je dejala pevka. Katere so se uvrstile na ta seznam?

Taylor Swift razkrila svoje najljubše pesmi
Taylor Swift razkrila svoje najljubše pesmi FOTO: AP

Med peterico hitov, na katere je najbolj ponosna, je vključila desetminutno različico pesmi All Too Well in pesem Mirrorball, nato pa dodala, da je trenutno "obsedena s celotnim albumom The Life of a Showgirl", svojim svežim produktom, ki je luč sveta ugledal v začetku oktobra in med oboževalci povzročil mešane odzive.

"Mislim, da potrebujem več časa, da bi cenila svoje delo. Vselej se spreminja," je voditelju in gledalcem priznala in dodala, da seznama ne more dokončati. "Na neki točki lahko posodobimo seznam," je dejala, na kar ji je Stephen Colbert odgovoril, da ima čas do prihodnjega maja, ko bo pogovorna oddaja dočakala svoj konec.

taylor swift top 5 najljubše pesmi seznam
Naslednji članek

Slakonja na sedež EBU poslal lažni pokal: Predstavlja lažne vrednote

SORODNI ČLANKI

Bad Bunny in Taylor Swift z največ predvajanji na priljubljeni platformi

Ed Sheeran o Taylor Swift: Glede najinega odnosa nisem v nikakršnih dvomih

Brat Taylor Swift ljubezen išče na aplikacijah za zmenke

Bo Jan Ravnik še kdaj sodeloval v ameriškem plesnem šovu?

Taylor Swift poskrbela za velik obisk: v muzeju se tre oboževalcev

Taylor Swift bo izdala dokumentarno serijo

  • Igra Ena več
  • beep-boop figurica
  • dollhouse
  • Pandica gabby
  • kinetični pesek
  • hiša set dora
  • Squishy maker
  • vesoljska raketa
  • kimmon
  • otroci proti staršem
  • Resnica ali laž
  • Gasilsko vozilo smrkci
  • Paw patrol
  • avtobus
  • Žerjav rubblecrew
KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bolfenk2
14. 12. 2025 08.53
+2
Ne vem zakaj delate reklamo tej skrajni levičarki.
ODGOVORI
2 0
Vera in Bog
14. 12. 2025 08.42
+1
Je pa čista anti trumpovka 🤣🤣
ODGOVORI
1 0
Artechh
14. 12. 2025 08.25
+1
A so tisti zaradi katerih je morala koncerte na Dunaju odpovedati tudi se vedno najljubši?
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385