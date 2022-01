Taylor Swift se je odzvala na Albarnove obtožbe, da ne piše sama svoje glasbe

Taylor Swift je razočarana nad izjavami nekdanjega pevca skupine Blur in Gorillaz, Damona Albarna, saj jo je ta obtožil, da zvezdnica ne piše lastne glasbe. Album je namreč v pogovoru za LA Times dejal, da je Swiftova odlična tekstopiska, a da sama ne piše lastne glasbe. Pevka se je na njegove trditve odzval kar prek družbenega omrežja Twitter, kjer je zatrdila, da je avtorica svoje glasbe.

Pevka Taylor Swift je zanikala trditve Damona Albarna, da sama ne piše lastne glasbe. Albarn je v intervjuju za LA Times 32-letnico pohvalil, da je odlična tekstopiska, a navedel, da ne piše sama svoje glasbe. Swiftova se je na to že odzvala na Twitterju, kjer je zapisala: "Bila sem tvoja velika oboževalka, dokler nisem zasledila tega. Vse svoje pesmi pišem sama, tvoja izjava je popolnoma napačna in tako škodljiva."

icon-expand Damon Albarn in Taylor Swift FOTO: Profimedia

Albarn je v intervjuju dejal, da ima raje Billie Eilish in jo pohvalil z besedami, da je res zanimiva tekstopiska. "To me bolj privlači kot Taylor Swift. Njena besedila so temačnejša, ne tako neskončno optimistična. Precej bolj minimalistična in čudna. Mislim, da je izjemna," je o 20-letni Eilishevi povedal Albarn. Billie sicer svoje pesmi piše skupaj z bratom Finneasom, ki jih tudi producira.

Ko mu je novinarka povedala, da Swiftova sodeluje pri pisanju glasbe za njene pesmi, ji je Albarn odgovoril: "To ne šteje. Vem, kaj pomeni biti soavtor. Sopisanje je zelo drugačno od dejanskega pisanja. Ne črnim nikogar, pravim samo, da je velika razlika med tekstopiscem in tekstopiscem, ki je hkrati soavtor glasbe." Njegova izjava je sprožila plaz odzivov na družbenih omrežjih, kjer se je odzval tudi Jack Antonoff, ki je s Swiftovo več krat sodeloval.

Albarn se je pozneje Swiftovi opravičil in v objavi na Twitterju zapisal: "Popolnoma se strinjam s teboj. Pogovarjal sem se o pisanju pesmi, ki je bil na žalost prirejen tako, da je postal vaba za klike. Opravičujem se brez zadržkov in brezpogojno. Zadnja stvar, ki bi si jo želel narediti, je diskreditirati tvoje pisanje. Upam, da razumeš." To pa ni bilo prvič, da je pevec sprožil polemiko ob kritiziranju pop zvezdnikov. Nekoč naj bi Adele označil za 'negotovo', to pa se je zgodilo po tem, ko sta z zvezdnico sodelovala pri ustvarjanju pesmi, ki pozneje ni bila nikoli izdana.