Taylor Swift se je prelevila v moškega

Taylor Swift je izdala nov videospot za pesem The Man, v katerem se je prelevila v moškega.

Taylor Swiftje predstavila videospot za pesem The Man (Moški) z lanskega albuma Lover.Zvezdnici so za potrebe videospota izdelali vrhunsko masko, ki je spominjala na pravega moškega z brado in brki. Če ne bi razkrila, da se je za masko skrivala prav ona, je verjetno nihče ne bi prepoznal.

30-letna pevka se je pri novem glasbenem izdelku želela preizkusiti tudi kot režiserska in tako je prvič prevzela režijsko taktirko. Na koncu videospota, ko 'moški' govori z režiserko Taylor, je moškemu glas posodil Dwayne 'The Rock' Johnson.