Taylor Swift se je zapisala v zgodovino: podrla je rekord Whitney Huston

Podrla je rekord, ki ga je do zdaj držala Whitney Houston , saj jih je zbrala že 22 – in to še pred 30 letom, saj bo decembra stara šele 29 let. Whitney, ki je umrla februarja 2012, stara 48 let, jih je osvojila 21. Michael Jackson , ki je umrl leta 2009, star 50 let, jih je osvojil 24.

Podrla je tudi rekord za največ nagrad v kategoriji izvajalec leta – in to svoj. Zdaj ima že štiri. V kategoriji za najboljšega izvajalca leta je tako premagala prijatelja Eda Sheerana, ter Drakea, Imagine Dragons in Post Maloneja. V kategoriji za turnejo leta je premagala velikane kot so Sheeran,U2, Bruno Mars ter Beyonce inJay-Z.

V zahvalnem govoru za album leta v kategoriji pop/rock je povedala, da je prvič album ustvarila tako, da je najprej določila naslov in nato navdih za pesmi črpala iz njega: "Vse je temeljilo na slovesu, kako vpliva nate, kaj ti dejansko pomeni. In ves čas sem bila obkrožena s prijatelji in družino ter ljubljenimi, ki me nikoli niso imeli manj radi, tudi če je javnost o meni menila slabo."