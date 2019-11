Taylor Swift si že dlje časa želi pridobiti pravice do pesmi s prvih šestih albumov, a glasbena zapuščina je še vedno v rokah njene nekdanje založbe. Pevka trdi, da so ji celo prepovedali izvajati pesmi na prihajajoči podelitvi ameriških glasbenih nagrad in uporabo glasbe v novem dokumentarcu.

Priljubljeni pevki Taylor Swift še vedno povzročajo veliko težav avtorske pravice do njenih pesmi z začetka kariere. Pevka se že vrsto let bori, da bi pridobila pravice do svojih prvih šestih albumov, a ji do sedaj to še ni uspelo, saj so pesmi last založbe Big Machine Records. Potem ko so letos založbo prodali, je zvezdnica razočarano sporočila, da jo je to zelo prizadelo.

Taylor Swift še vedno nima pravic do nekaterih svojih pesmi in ne sme jih uporabiti v dokumentarcu. FOTO: Profimedia

Del založbe, ki jo je leta 2005 ustanovil Scottom Borchetto, je kupil Scooter Braun, ki je hkrati tudi menedžer Justina Bieberja. Scooter in Swiftova sta bila že kar nekaj časa v slabih odnosih, kot je dejala sama, je bil menedžer manipulativen, poleg tega jo je ustrahoval in nadlegoval. V celotno neprijetno situacijo sta vpletena tudi zakonca Kim Kardashian in Kanye West. Scooter in Scott, ki sta sedaj skupaj odgovorna za Big Machine Records, sta zvezdnici prepovedala izvajanje starih uspešnic na letošnji podelitvi ameriških glasbenih nagrad, hkrati pa sta zavrnila njeno prošnjo, saj je želela pesmi vključiti v dokumentarec o njenem življenju.

"Scott Borchetta je moji ekipi rekel, da mi bodo dovolili uporabiti glasbo, če ne bom še enkrat posnela pesmi, do katerih nimam pravic, in če ne bom nikoli več govorila o njiju," je začela svoj zapis na Tumblerju z naslovom Ne vem, kaj naj naredim."Njuno sporočilo je popolnoma jasno. Moram biti pridno dekle in biti tiho. Ali pa bom kaznovana," je nadaljevala priljubljena zvezdnica. Želi si, da bi ji vsi zvezdniki, ki so ji stopili v bran, pomagali in pregovorili založbo, da ji pripišejo pravice. "Želim si izvajati svojo glasbo. To je vse. Želela sem nesporazume razčistiti zasebno skupaj z mojo ekipo, ampak žal nismo našli skupnega jezika," je še dodala svetlolaska.

Taylor Swift si samo želi izvajati svojo glasbo. FOTO: Profimedia